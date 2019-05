Sorrento. Oggi si comincia la tre giorni dei libri con Antonio De Giovanni

Workshop tematici, letture e giochi per bambini. E poi ancora laboratori per adulti e incontri con i più famosi scrittori campani e italiani. In città arriva «Ricomincio dai libri Sorrento Festival», la kermesse letteraria promossa dal Comune e diretta da Lorenzo Marone, che da oggi a domenica animerà villa Fiorentino, il teatro Tasso e la chiesa dell’Addolorata.

GLI AUTORI

Dieci gli scrittori che saranno protagonisti degli «Incontri d’autore» nelle tre location individuate dall’organizzazione: da Maurizio De Giovanni, che oggi alle 19 parteciperà al reading letterario del suo libro «Le parole di Sara» nel teatro Tasso, a Sveva Casati Modigliani, che domani alle 10,30 presenterà il suo «Suite 405» nell’area spettacolo di villa Fiorentino, passando per Antonio Manzini, Daria Bignardi, Diego De Silva, Pino Imperatore, Valeria Parrella, Marzia Sicignano, Mattia Labadessa, Luca Bianchini. Dieci autori di rilevanza nazionale, dunque, e tanti laboratori per bambini.

Già oggi alle 10, nelle sale di villa Fiorentino, i piccoli dai sei ai dieci anni si ritroveranno per un momento di lettura animata sul tema della diversità. Spazio anche alla musica: domenica alle 18, negli spazi della Cattedrale, sarà presentato l’album «Lonely man» di Giovanni Cigliano, mentre la manifestazione si chiuderà alle 19 nel teatro Tasso con il reading con Diego De Silva e il Trio Malinconico.

Nata dalla necessità di restituire a Napoli un appuntamento culturale degno di nota e dall’intento di offrire agli editori la possibilità di mettersi in gioco senza rischi, «Ricomincio dai libri» è cresciuta di anno in anno e, dopo tre edizioni a San Giorgio a Cremano, è approdata prima al Mann e poi a Sorrento: «La kermesse è destinata a crescere ulteriormente – sottolinea la fondatrice Miryam Gison – unendo al tradizionale impianto fieristico la presenza costante di grandi ospiti e il coinvolgimento delle associazioni che sono oggi il vero motore culturale della società»