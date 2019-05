Sorrento: Nasce Tour Pollution, un progetto per la salvaguardia dell’ambiente marino

Nasce a Sorrento il “tour Pollution” attività questa promossa dalla società Giuliani Charter con il patrocinio dal Comune di Sorrento volta a svolgere un azione di sensibilizzazione verso la risorsa mare finalizzata all’eliminazione dei rifiuti superficiali nello specchi antistante il mare del golfo di Sorrento. Da pochi giorni ha preso avvio il progetto Tour Pollution, promossa dalla Giuliani Charter società leader nel mercato del “day cruise” nei golfi di Napoli/Salerno, che fa della diversificazione uno dei suoi punti di forza. Giunti ormai alla III edizione del Tour “Visit Costiera” finalizzato alla scoperta delle bellezze della costiera sorrentina, ha reputato fondamentale puntare alla salvaguardia dell’ambiente marino.

“Prendendo spunto dalle molteplici attività sinora intraprese dal Comune di Sorrento portate avanti dal Consigliere Comunale Luigi Di Prisco in tema di rivalutazione e difesa della risorsa mare e sulla scorta dell’esperienza aziendale maturata – dichiara Salvatore Giuliani titolare dell’omonima azienda di Charter sorrentina – nasce il “Pollution Tour”.

Durante il tour della durata di 2 ore e con partenza dal porto di Sorrento, i clienti saranno muniti di appositi retini per la raccolta dei rifiuti in mare mentre l’imbarcazione percorrerà la costa sorrentina sino alla Baia di Puolo. Ad accompagnare i clienti è prevista la presenza di un hostess che illustrerà le caratteristiche del territorio tra storia, mito e leggenda. Al termine della navigazione non potrà mancare un brindisi con “Limoncello”, il tutto all’insegna del divertimento e del relax e della valorizzazione della risorsa mare!

Le sorprese non terminano qui… comunica Salvatore Giuliani, AD della Giuliani Charter tra gli investimenti per la prossima stagione 2020 l’acquisto di motori ibridi di ultima generazione a basso impatto ambientale.