Sorrento – Napoli ancora disagi con la Circumvesuviana . Domani sciopero EAV e c’è chi si lamenta anche del Sorrento Express, a Positanonews arrivano lamentele che parlano di disagi e ritardi anche col treno veloce e turistico.

Comunque in Campania domani si preannuncia come un’altra giornata difficile per gli utenti del trasporto pubblico. La sigla sindacale USB ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, che coinvolgerà quindi i dipendenti delle maggiori aziende del trasporto pubblico locale.

Eav fa sapere che dalle ore 11 alle ore 15, è proclamata dalla organizzazione sindacale USB, una azione di sciopero di 4 ore. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Di seguito le corse dei treni garantiti con evidenziati quelli da e per Sorrento.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Da Napoli per

Sorrento 10:39

Sarno 10:02

Baiano 10:18

Poggiomarino 10:25

S. Giorgio via CD 10:41

Acerra 10:04

Per Napoli da

Sorrento 10:37

Sarno 10:49

Baiano 10:02

Poggiomarino 10:34

S. Giorgio via CD 10:19

Acerra 10:17

prime partenze nella fascia di garanzia

da Napoli per

Sorrento 13:41

Sarno 14:02

Baiano 13:18

Poggiomarino 13:24

S. Giorgio via CD 13:41

Acerra 14:04

Per Napoli da

Sorrento 13:25

Sarno 13:20 Via Scafati

Baiano 13:32

Poggiomarino 13:35 Via Ottaviano

S. Giorgio via CD 13:19

Acerra 14:17