Sorrento. Di Maio alla pizzeria Lieve dei Dell’Amura di Pizza a Metro

Sorrento. Il Ministro a cinque stelle va in una pizzeria stellata, la Lieve dei Dell’Amura della Pizza a Metro di VICO Equense come annunciano

Voleva mangiare una buona pizza, gli hanno detto che la nostra era la migliore!

Dopo il varo della nave “Trieste” a Castellammare di Stabia, Luigi Di Maio è venuto a trovarci e le promesse non sono state disattese. ☺

Come per chiunque varchi la nostra soglia, ci siamo fatti in quattro per renderlo felice!

#impastolieve

#pizza

#sorrento

#dimaio

Una bella soddisfazione per Luigi e Luigia Dell’Amura con Raffaella Lauro che gestiscono professionalmente il locale. Bravissimo il pizzaiolo gourmet Salvatore Ventreglia con l’ausilio di Peppe Esposito. Ventreglia ha preparato una pizza marinara rivisitata