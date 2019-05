Sorrento. Da lunedì inizieranno i lavori per asfaltare le strade del centro, ancora disagi per i cittadini

Sorrento. Una decina di giorni – anzi di notti – di lavoro per rifare il manto stradale di alcune delle principali arterie del centro cittadino. Gli interventi, come prevede un’ordinanza del comandante della polizia municipale Antonio Marcia, prenderanno il via lunedì prossimo 20 maggio per concludersi venerdì 31 maggio, con una pausa nel fine settimana tra il 24 ed il 26. In questi giorni si provvederà al ripristino dell’asfalto di Via degli Aranci (nel tratto compreso tra Via Marziale e Via Capo), largo Parsano Vecchio e Via del Mare. Nel dettaglio i lavori interesseranno Via degli Aranci dal 20 al 24 maggio e le altre due strade dal 27 al 31 maggio. Il provvedimento del comandante Marcia stabilisce, comunque, che le opere saranno eseguite dalle 22.00 alle 6.00 del mattino successivo. Lungo le arterie interessate la circolazione avverrà a senso unico alternato regolato da movieri o da semafori con limite di velocità di 20 chilometri orari. Interventi necessari dopo la conclusione dei lavori per la metanizzazione e la posa dei nuovi cavi elettrici che hanno lasciato le strade in condizioni disastrose.