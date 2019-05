Sorrento: Le ragazze dell’IC Veneto campionesse al torneo di Scacchi di Policoro

Da Sorrento, le giovani Annachiara, Arianna, Benedetta, Chiara R., Chiara T. e Giulia sono le nuove campionesse nazionali per la categoria cadetti femminile del torneo di Scacchi tenuto a Policoro lo scorso weekend.



Dal 9 al 12 maggio, infatti, le giovani studentesse dell’IC Vittorio Veneto di Sorrento, hanno partecipato al torneo nazionale, vincendo la medaglia d’oro per la loro categoria.

Anche i ragazzi dello stesso istituto hanno partecipato alla gara, classificandosi anche loro in un’ ottima posizione per la loro categoria: stiamo parlando di complimenti ad Antonino, Gianmichele, Marco, Pasquale e Simone, vice-campioni per la categoria maschile.

Complimenti al maestro Giuseppe Orto e al Professore Vincenzo Basso che hanno appassionato e supportato questi eccellenti campioni !!!

Complimenti da tutto lo staff di Positanonews a queste giovani campionesse!