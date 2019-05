Sorrento: L’associazione Aicovis ospite alla cerimonia di premiazione dell’Oscar Campano.

L’AICOVIS, Associazione impegnata per la lotta contro il bullismo nelle scuole e contro il razzismo negli stadi di calcio, ieri sera è stata ospite nella cerimonia di premiazione dell’Oscar Campano 2019 giunto alla 16ma edizione per merito del giornalista Nello Odierna.

Il Commendatore sorrentino Gaetano Mastellone è stato nominato Ambasciatore AICOVIS dal presidente Rosario Iannucci con la motivazione: “Per il suo continuo impegno, anche sui social, contro ogni forma di bullismo e razzismo negli stadi”. Recentemente sono stati nominati Ambasciatori l’arbitro internazionale Guida, Ciro Immobile e Stefano De Martino. Il Commendatore Mastellone dichiara: “Questo è uno dei riconoscimenti che ricevo con tanta gioia perché mi consente di far di più per i giovani, per il mondo delle scuole e per partecipare ad avere degli stadi dove il razzismo deve essere messo al bando perché lontano dalla cultura sportiva. Il calcio non ha colori sulla pelle. Ringrazio l’Associazione AICOVIS nella persona del suo Presidente per aver pensato a me accanto a nomi così importanti.”