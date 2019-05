Sorrento. L’addio straziante a Salvatore di Anna Laudati

Ciao Salvatore.. non dimenticherò mai l’abbraccio affettuoso che mi desti tu e Marisa ad un mese della morte di mia madre. Era il 24 dicembre di tanti anni fa.. non avevo la forza di festeggiare il natale.. a casa mi aspettava la mia famiglia riunita.. ma io corsi da voi.. da Rosanna Fiorentino.. e fosti tu e Marisa ad accogliermi e ad abbracciarmi e a darmi coraggio. Come una famiglia vera. Grazie per quell’abbraccio.. nessuno è perfetto e ognuno di noi con i suoi lati luminosi e meno luminosi poi rimane nel cuore per alcuni piccoli ma enormi immortali gesti. La tua dipartita così improvvisa lascia tutti senza respiro specialmente la tua famiglia tua moglie Marisa Fiorentino Fortissima dolce persona.. e i tuoi figli.

Che sorella morte ci sia sempre presente affinché in vita possiamo e riusciamo a dare tutto l’amore che si può e si deve alle persone a noi vicine e lontane. Amen