Sorrento. Dopo la vicenda De Stefano, Paolo Esposito chiede consiglio a porte chiuse . Questo lo fa nella sua qualità diconsigliere “…per discutere delle problematiche più scottanti che hanno riguardato la vita amministrativa sorrentina, soprattutto a seguito di alcuni rinvii a giudizio e provvedimenti disciplinari che hanno riguardato dipendenti del Comune, ma anche amministratori coinvolti in vicende giudiziarie sui cui esito sembra calato il silenzio. Sarà mia premura far si che il consiglio faccia la parte che gli compete sul piano della disamina politica anche per sgomberare il campo da equivoci“.