Sorrento. La protesta virale dei commercianti di Piazza Lauro, lumini per i morti per far luce . Dopo mesi di lavori che hanno bloccato le attività mettendo in ginocchio le attività, a metà maggio manca ancora l’illuminazione.. Geniale la scelta dei commercianti di usare i lumini per i morti al cimitero. Come sta diventando un cimitero questa piazza che doveva essere il cuore della Penisola sorrentina. Non più lettere, esposti o incontri con l’illuminazione del sindaco Giuseppe Cuomo, più chiaro di così si muore..

Ecco il post