Sorrento. La denuncia del Movimento 5 Stelle: all’ospedale cittadino potrebbero essere soppressi alcuni servizi ambulatoriali

Sorrento. Il problema della sanità in penisola sorrentina è sempre molto sentito e non privo di problematiche. Ora arriva una notizia che, se confermata, metterebbe in seria difficoltà tutti coloro che necessitano di sottoporsi ad esami strumentali e specialistici. A denunciarlo sono i vertici locali del Movimento 5 Stelle secondo i quali l’Asl sarebbe intenzionata a sopprimere alcuni servizi ambulatoriali presso l’ospedale cittadino “Santa Maria della Misericordia” per trasferirli altrove. Questo comporterebbe un danno enorme per i cittadini che si vedrebbero costretti a raggiungere altre strutture, magari nemmeno tanto vicine, oppure a rivolgersi a strutture private con una spesa economica importante. Ecco quanto riportato nella nota diffusa da Rosario Lotito del Movimento 5 Stelle: “Pare che la direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud voglia spostare alcune importanti e vitali attività ambulatoriali (ecocuore, doppler, elettrocardiogramma sotto sforzo, ecc.) dall’ospedale di Sorrento presumibilmente verso quello di Castellammare di Stabia. Noi speriamo che la notizia venga smentita quanto prima dalla stessa direzione generale in quanto ciò creerebbe un grave disagio a tutti i cittadini della penisola sorrentina. Restiamo in attesa della smentita da parte dell’Azienda sanitaria”. Ed anche noi ci auguriamo che la notizia non venga confermata e che i cittadini della penisola possano continuare ad usufruire dell’ospedale cittadino per sottoporsi alle cure ed esami di cui necessitano.