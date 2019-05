Si avvicina il grande evento di beneficenza per Amatrice di ReFood. L’elegante e confortevole locale della famiglia Savarese nel centro storico della Città del Tasso, in Via Reginaldo Giuliani, col Comitato “Sorrento per Amatrice” di Carla Agrillo ha “sposato” la causa e offrirà una cena di beneficenza con un menù di soli 25 euro, che spazia fra la Terra delle Sirene e il Centro Italia . Dai salumi di Norcia e la treccia sorrentina, gli gnocchi alla sorrentina e gli spaghetti all’amatriciana ( molti non lo sanno ma sono gli spaghetti il classico, ndr ) . La brigata dallo chef Maurizio Capozzi, con Salvatore Amato, Andrea Ingenito e Malaka, ci accompagnerà in questo viaggio del gusto fra le due terre, questa nostra costiera e quella interna. In un contesto eccezionale curato dalla famiglia Savarese, l’eccellenza dell’ospitalità turistica, fra l’altro titolari anche dell’ottimo albergo hotel Savoia. Il locale stesso rappresenta un viaggio percezionale fra vini selezionati in tutta Italia, con escursioni organolettiche fra le migliori realtà che apprezzerete se vi farete accompagnare dalla maestria della famiglia, con un legame insospettabile con il territorio. Qui potrete assaggiare l’olio e i prodotti delle colline di Priora, zona incantata al confine con Sant’Agata di Massa Lubrense, dove si spazia con la vista fino a Capri e al Golfo di Napoli. Qui sta di casa non solo la qualità e l’ospitalità, ma anche la solidarietà, e non solo con questa iniziativa, non a caso Positanonews, il primo quotidiano online locale nativo infraprovinciale della Campania, le ha sempre sostenute. Sorrento, dopo il terremoto del 2016, è stata da sempre in prima fila per la solidarietà con Amatrice, ma anche altri comuni della Costiera amalfitana e sorrentina. Questa iniziativa ha particolare valore perché servirà alla “Casa delle Donne”, un complesso che aiuterà le donne sole, vedove o in difficoltà, e le ragazze bisognose. Qui tutte le info per l’evento.