Sorrento. Gli auguri virali di Mario Gargiulo alla Giunta Cuomo “E il PUAD?”

Sorrento. Come promesso con le deleghe alla nuova Giunta l’ex assessore Mario Gargiulo interviene con un post virale

“Auguri agli amici assessori ai quali il sindaco Cuomo ha assegnato le deleghe. Il lavoro svolto dall’amministrazione comunale ha portato a traguardi importanti come la conferma della Bandiera Blu. Ma perché il Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) non è stato ancora approvato? Perché gli operatori balneari non vengono messi in condizione di rendere le loro strutture sempre più accoglienti? Da assessore mi sono battuto a lungo affinché #Sorrento venisse dotata di questo importante strumento: spero che la nuova giunta centri l’obiettivo al più presto.”

Già il PUAD , molti si ricordano dei sequestri e problemi agli stabilimenti balneari , si ri prospetta una estate di fuoco? E , poi, perchè un atto di legalità e regolamentazione che chiarisca e ordini le cose come questo non è stato mai attuato dall’amministrazione Cuomo?