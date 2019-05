Riceviamo e pubblichiamo. Sorrento. Sabato 4 maggio ho visitato insieme ad un’amica napoletana la mostra “L’arte del ricamo e della tessitura” che ieri ha chiuso i battenti. I bei manufatti, realizzati da abili mani operose, e da allieve del past Istituto Grandi di Sorrento ante riforma Gelmini – oggi Liceo Artistico Coreutico Musicale – si disperdevano nei due piani di Villa Fiorentino, la prestigiosa location che ospitava l’evento. La mia formazione antropologica-museale mi impone un certo modus operandi che nell’allestimento della mostra non trovo da nessuna parte: nelle didascalie, poste sotto ai manufatti, leggo solo i nominativi di chi li ha realizzati oppure di chi li ha messi a disposizione per l’esposizione. Nessuna descrizione storico-tecnico-scientifica, a parte un cartellone descrittivo dell’ex Grandi. Mentre su tutti i manifesti compare in evidenza il nome di Carmela Scala. Su un tavolino, vedo uno splendido pezzo antico cui non è stata data la risonanza che merita: una tovaglia di lino ricamata della collezione Melany di Sorrento. Riconosco nei preziosi incassi un trionfo di tecniche di filet a modàno, del merletto a tombolo e pizzo Rinascimento. Altrettanto magnifici sono alcuni manufatti appartenenti, forse, a famiglie sorrentine eseguiti a Pizzo Rinascimento, genere prevalente in mostra. Su un manichino vedo un bell’abito “spezzato” (camicia e gonna), con piccolissimi inserti ricamati che la Scala descrive ai presenti come Punto Sorrento. In realtà, sono eseguiti con l’inconfondibile tecnica del Reticello. In una vetrinetta, è stato dato ampio spazio ad un cofanetto su cui è riprodotto il disegno stilizzato di un mazzolino di trifogli tipici del Reticello e di una sirena stilizzata, entrambi ricamati a punto ad ago e festone nei quadrettini sottostanti, ottenuti dopo aver ricamato i fili lasciati dalle sfilature. Anche per questi piccoli manufatti la Scala confonde le tecniche e le descrive come Punto Sorrento. Su una parete, alcuni bei sandali eseguiti da artigiani del posto. Alle pareti dei corridoi tra una stanza e l’altra, sono appesi manifesti riproducenti la foto del volumetto “Il Punto Sorrento” con l’immagine in copertina di un bellissimo runner eseguito a Reticello. Sorrido mentre penso: “E’ come stampare un libro intitolato ‘Il Pane’ ed inserire sotto l’immagine di una ‘Pizza’ “. Non vedo esposto nessun manufatto tessuto a mano, nonostante il titolo della mostra. Finalmente faccio notare le mie perplessità alla Scala, coordinatrice dell’evento, la quale mi risponde che ella si occupa di tutt’altro lavoro e che non è dunque esperta di ricami e merletti. Ora mi è tutto chiaro. Sto per andarmene quando incontro una persona di grande cultura di Sorrento. Riferendomi ai reiterati scambi delle tecniche di ricamo ad ago di alcuni manufatti in mostra da parte della Scala (Punto Sorrento confuso con il Reticello, n.d.r.), ne chiedo il motivo, visto che egli è stato uno degli autori del volumetto “Il Punto Sorrento”. Egli mi risponde in malo modo: “Signora, lei non è residente a Sorrento, cosa vuole saperne dei sorrentini. Se ne vada e torni al suo Paese”. Ha ragione: io sono stata “strappata” dalla mia terra d’origine in tenera età. Ora risiedo a Perugia. Ricaccio il magone che mi sale in gola, avvampo e pensando a mio nonno Vincenzo, ragazzo decorato del 1899 e a mia madre Giovanna, ricamatrice “mite e silenziosa di Sorrento” – alla quale ho dedicato il mio libro “Il Punto Sorrento nel Pizzo Rinascimento” – con un filo di voce gli rispondo: “Nel mio cuore il mio Paese è sempre stato questo”. E me ne vado. Geneviève Porpora.

Nelle foto: mia madre Giovanna Varriale e la copertina definitiva del mio libro “Il Punto Sorrento nel Pizzo Rinascimento”.