Sorrento. Il contratto del Santa Maria delle Grazie a Schisano che fa discutere, senza processo alle intenzioni. Svelato da Lotito

Sorrento. Il contratto del Santa Maria delle Grazie a Schisano che fa discutere, senza processo alle intenzioni bisognerebbe capire che sta succedendo. Il prezzo del contratto è stato svelato da Rosario Lotito

Il Canone.

Il canone di locazione in considerazione della complessità e delle incertezze circa i tempi della ristrutturazione è così determinato dalle Parti :

€500,00 mensili dal I° gennaio 2017sino a l 30 giugno 2017 in quanto tale periodo è stato ritenuto dalle parti funzionale al conseguimento dei permessi e delle

valutazioni amministrative in genere;

€1.625,0 al mese dal I°luglio 2017 sino al 28 febbraio 2018 in quanto tale periodo è stato ritenuto dalle parti necessario per l’ esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

€ 4.000,00 al mese dal I° marzo 2018 sino al 28 Febbraio 2020 per consentire l’avviamento dell’attività della conduttrice;

€ 5.000,00 al mese dal I° marzo 2020 sino 28 febbraio 2022;

€ 6.000,00 al mese dal I° marzo 2022 sino a febbraio 2024 anche in deroga all’art. 32 legge 392/1978;

€ 9.000,00 al mese dal I° marzo 2024 sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga all’art. 32 legge 392/1978.

Un contratto “progressivo” fra parti private, il pubblico che non da autorizzazione, la vicenda entrata nell’agone politico, e si perde di vista l’obiettivo, la motivazione giusta o fondata della scelta del Conservatorio per poter portare avanti le proprie attività, si fa più un processo alle intenzioni alla fine, giuste o sbagliate che siano è ancora da vedersi…