Sorrento. Il Comune assumerà nove agenti di polizia municipale per fronteggiare il settore parcheggi

Sorrento. Il comando di Polizia Municipale necessita di nuovi agenti per la gestione del settore dei parcheggi e si ipotizza la possibilità di nove nuove assunzioni. Per sei dipendenti si attingerà alle liste dei centri di impiego, mentre i restanti tre saranno selezionati tra i vigili che hanno già prestato attività lavorativa stagionale negli anni scorsi e che chiedono la stabilizzazione. Tra il Comune sorrentino ed i sindacati ci sono da diversi giorni trattative in corso. I sindacati ritengono che si debba dare la possibilità di impiego ai disoccupati e, quindi, escludono la possibilità di affidare il servizio a cooperative e società private che, tra l’altro, potrebbero prevedere un costo maggiore sia per gli stipendi che per la gestione. Inoltre, come detto, ci sono agenti che hanno già lavorato come stagionali e che necessitano di stabilizzazione. Dodici mesi fa il Comune ha già effettuato delle assunzioni a tempo indeterminato di vigili che avevano effettuato servizio stagionale ma tre di loro sono rimasti fuori ed adesso potrebbero finalmente essere assunti. Su questo punto il Coordinamento sindacale autonomo sottolinea come i tre agenti esclusi dalle assunzioni di un anno posseggano tutti i requisiti imposti imposti dal governo per le assunzioni definitive ponendo in evidenza come ci sia un silenzio assordante da parte dell’amministrazione nonostante si era impegnata come primo atto a stabilizzare nel 2019 gli ultimi tre dipendenti inseriti nella graduatoria. Ed il Csa sta tentando di convincere il comune sorrentino all’assunzione di questi tre agenti attingendo per gli altri sei alle liste dei centri per l’impiego, accantonando qualsiasi idea di affidamenti esterni. Non resta che attendere per sapere come si evolverà la vicenda.