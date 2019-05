Sorrento. Comando di polizia municipale chiuso nell’orario di servizio, scatta l’accusa del movimento civico “Conta anche tu”

Sorrento. Nel pomeriggio dei giorni scorsi il comando della polizia municipale risultava inspiegabilmente chiuso al pubblico senza che ci fosse stato alcun avviso. E’ quanto contestato da Francesco Gargiulo, coordinatore cittadino del movimento civico “Conta anche tu”, il quale ha inviato una lettera al sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, al segretario comunale Elena Inserra, al responsabile del quinto dipartimento municipale Donato Sarno ed al comandante dei vigili urbani Antonio Marcia. Nella missiva Gargiulo formula una chiara accusa di interruzione di pubblico servizio e sottolinea che a fine aprile scorso avrebbe contattato di mattina il centralino della polizia urbana ed avrebbe chiesto la presenza di un sottotenente, sentendosi rispondere che nel pomeriggio il sottotenente sarebbe stato presente in base all’orario di servizio. Ma così non è stato, perché nel pomeriggio la compagna di Francesco Gargiulo, recatasi presso gli uffici del comando di polizia municipale, li avrebbe trovati chiusi, come confermato poi telefonicamente da un vigile urbano e un luogotenente. In base all’orario di ricezione al pubblico, esposto in modo chiaro, il pomeriggio gli uffici dovrebbero essere regolarmente aperti per prestare un servizio di assistenza ai cittadini. E’ chiaro che un ufficio pubblico non può essere chiuso a proprio piacimento e senza alcun avviso, nel rispetto dei cittadini. Non resta che attendere la risposta del Sindaco, del segretario comunale, del Comandante e del Dirigente Sarno, sperando si possa fare chiarezza su questa situazione.