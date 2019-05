Sorrento: Città in tilt per lavori al parcheggio Stragazzi. Sotto accusa il neo assessore

Sorrento. Un’altra mattinata di traffico a Sorrento, questa volta a causa di alcuni lavori cominciati questa mattina alle 9 in piazza Tasso. Città completamente in tilt per un’ordinanza che ha imposto un lavoro di scavo innanzi al parcheggio Stragazzi. Ovviamente, l’orario non è tra i più indicati e cittadini, lavoratori, automobilisti e turisti ne risentono molto.

La bella stagione è ormai arrivata e questi problemi di traffico devono essere risolti al più presto, ma soprattutto questo genere di lavori, devono esser svolti in orari più consoni in modo da non creare ulteriori danni alla viabilità e alla vivibilità di Sorrento, anzi dell’intera Penisola.

Giungono lamentele soprattutto nei confronti del nuovo assessore Mariano Gargiulo: “I primi nefasti effetti delle nomine del sindaco. Assessore alla manutenzione ordinaria e straordinaria della città Mariano Gargiulo, di professione elettricista, un genio! ci scrive un lettore.

Traffico paralizzato. Il treno al momento è il mezzo più adatto per arrivare a Sorrento.