Sorrento. Carlo Ametrano premiato per Ayrton Senna a 25 anni dalla morte

Sorrento. Carlo Ametrano fra i collaboratori di Positanonews è stato premiato con un quadro raffigurante Senna l’asso brasiliano di Formula Uno è stato consegnato da Jo Ramirez coordinatore della McLaren di Formula 1 dal 1984 al 2001.

All’atto della consegna lo storico dirigente si è complimentato con Carlo per l’ottima opera che è molto apprezzata in Brasile ed è considerata la migliore opera italiana in memoria di Ayrton Senna a 25 anni dalla sua scomparsa