Sorrento by night. Ragazza americana accusa violenza sessuale da ragazzo di Massa

Sorrento. Ancora il by night sotto i riflettori ed ancora un’accusa di violenza sessuale da parte di un ragazzo, questa volta del posto di Massa Lubrense, come riporta Metropolis. La ragazza americana è stata sottoposta ad accertamenti che non han provato la violenza subita, ora il processo alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ma Sorrento ha bisogno dello sballo? in molti si chiedono il sabato notte se è possibile il caos che si crea puntualmente in piazza Tasso, fra rumori, alcol e disordine, nella confusione succede di tutto