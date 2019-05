Sorrento. Aponte MSC e il percorso meccanizzato, ma perchè non una monorotaia nel Vallone dei Mulini? Al momento sono solo annunci sui giornali, anche se ci sono stati incontri e l’autorevole interessamento di Aponte, fondatore dell’MSC , per la Città del Tasso, ma è difficile riuscire a ragionarci serenamente. Sembra, il condizionale è d’obbligo perchè, ripetiamolo, non vi sono stati atti “pubblici” ufficiali, ne tantomeno “comunicati” ufficiali, ma solo articoli di giornali che lasciano il tempo che trovano, basta andare in un’emeroteca a Napoli per rendersene conto.

In soldoni l’operazione è quella di fare il percorso meccanizzato dal parcheggio Lauro al Porto e rendere il campo di Calcio migliore creando al di sotto di esso un centro fieristico. Grosso modo si parla di cifre sui 16 milioni di euro il percorso meccanizzato ampliato e sui 25 milioni di euro il parcheggio con centro fieristico, annunciati più volte, nel corso degli anni, dal sindaco Giuseppe Cuomo, che intende mettere il suggello al più presto all’operazione prima della fine del suo mandato nella primavera prossima.

Gli imprenditori, in particolare gli albergatori, guidati da Costanzo Iaccarino, ma solo una ventina, dovrebbero versare quote di 100 mila euro , con Aponte , per una sorta di consorzio o altra forma giuridica, che possa gestire questa operazione. Molto affascinante se complessivo come intervento, però le polemiche sono nate non tanto per l’interessamento di Aponte, anzi, ma per il disinteressamento, a quanto si sa, visto che nulla di ufficiale trapela, da parte degli albergatori agli altri interventi previsto , quindi campo di calcio e centro fieristico.

Le forze politiche non sono compatte, solo questo ha rilevato Positanonews sentendo Paolo Esposito, consigliere di opposizione, che ha criticato gli albergatori che si vogliono sottrarre dal realizzare il progetto Campo sportivo più centro fieristico, ma vogliono limitarsi solo al percorso meccanizzato. Che sia lucrativo e che potrebbe autofinanziarsi solo quel progetto lo ha detto lo stesso ragioniere comunale Monorchio, inoltre la Regione Campania potrebbe sempre finanziarlo, come avrebbe voluto già fare una volta, ma ovviamente non siamo ne tecnici, ne economisti e quindi la riflessione di Gaetano Milano la abbiamo pubblicata correttamente, come risposta a Paolo Esposito, senza alcuna chiosa. Nostra intenzione non è quella di prendere parte per nessuno, ma di sentire più opinioni fra la gente

Dopo l’intervento di Paolo Esposito e Gaetano Milano, di Villa Fiorentino, della Fondazione Sorrento, sentiamo altri protagonisti del territorio. “Siamo di fronte ad untrauma socio economico di ampie dimensioni, non sono commenti ma opzioni e priorità su cui cimetarsi – dice Rosario Fiorentino, ex vice sindaco -, Non si può sminuire la portata del più importante e strategico intervento strutturale in programma, un’opera che cambierà il volto di Sorrento e piegherà l’intera economia”

Non solo , abbiamo sentito un ristoratore-albergatore , all vigilia della cena di beneficenza per Amatrice, che svolgerà nel suo locale al centro Storico , Peppe Savarese di Refood, che è al di fuori della politica attiva “Sono un semplice ristoratore, anche se opero da anni nel settore turistico, ma credo che ci siano soluzioni più immediate che decongestionerebbero il centro storico di Sorrento. Perchè non pensare a una monorotaia che segui naturalmente il percorso del Vallone dei Mulini? Un’opera che si potrebbe realizzare in poco tempo permettendo agli autobus di arrivare in Via degli Aranci e non al parcheggio Lauro, ci si rende conto che già lì è congestionata l’area dagli autobus ? Nessuno ha pensato poi all’impatto per la spiaggia giù al Porto? In questo modo si eviterebbero tanti problemi. Poi in fin dei conti dalla piazza i turisti potrebbero scendere anche con l’ascensore che esiste già nella Villa Comunale , ovviamente questo è solo un mio pensiero”

Ci scrive anche Giovanni Di Prisco “Il parcheggio Achille Lauro deve rimanere ai cittadini, il Comitato civico e il gruppo Sorrento bene comune faranno dura opposizione al progetto dei soliti privati”. La redazione di Positanonews, a questo punto, essendo da 15 anni il giornale online più letto della Penisola sorrentina, vorrebbe intervistare Aponte sul punto, ma anche il sindaco e gli operatori che vogliano intervenire aprendo un dibattito sul futuro della città.

