Sorrento. Anas lavori al casello: il “gioco della palla” intervento di Rosario Lotito M5S

Pubblichiamo un intervento di Rosario Lotito (M5S) sulla situazione “lavori al casello per l’autostrada” dell’ANAS . Ecco cosa scrive sul suo profilo Facebook:

IL GIOCO DELLA PALLA….

I lavori di manutenzione sull’autostrada A3 sul raccordo di Castellammare hanno dato il vi al solito gioco del passa la palla, palla intesa come bugia detta a danno dei cittadini costretti a subire l’inettitudine di amministratori mediocri che stanno distruggendo la penisola Sorrentina. Il calcio di inizio è del Sindaco di Sorrento che ha dichiarato: “Resta lo sconcerto per un provvedimento assunto da Autostrade Meridionali a ridosso di un periodo di festività e senza la preventiva consultazione degli enti locali e degli operatori”.

Subito entra in gioco Autostrade Meridionali rispondendo con un calcio da fondo campo: “Le autorità locali sapevano del cantiere sul raccordo di Castellammare sin dal 28 marzo. In quella data chiedemmo un tavolo per la gestione della viabilità locale; l’8 aprile, poi, presso la Prefettura, sono state valutate le possibili azioni per limitare i disagi, scegliendo di avviare l’intervento dopo le festività di Pasqua e del primo maggio”.

Va a capire chi vincerà e chi perderà, tanto il gioco della Palla, palla sempre intesa come bugia, continuerà e va a capire chi ha torto e chi ragione ma a dirla tutta neanche mi interessa. Il punto è un altro ovvero quando questi sedicenti amministratori capiranno che Sorrento e l’intera Penisola sta morendo, le malattie che l’affliggono sono tante, aria irrespirabile, mare inquinato, traffico insostenibile, schiamazzi, caos, incidenti e tanto altro e questi piccoli uomini si accapigliano per far si che in penisola vengano quanti più autobus, camion e auto possibili invece di protestare contro la Regione che non muove un dito, contro un presidente dell’EAV che lo si vede solo per ritirare qualche premio,decantare un misero treno per turisti mentre i cittadini, considerati carne da macello, viaggiano in carri bestiame, per glorificare corse notturne pagate dai cittadini della penisola e questi impavidi amministratori continuano prenderci per il culo e protestare per continuare ad intossicarci.