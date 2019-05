Sorrento / Amalfi . La Tasso contro la SITA e il Comune di Amalfi per la tassa ai bus per carico e scarico. Il clima si fa infuocato alla vigilia dell’incontro con il Prefetto di Salerno da parte dei sindacati della SITA e dei sindaci della Costiera amalfitana, dopo la “diffida” di un “cartello” di bus turistici, contro eventuali restrizioni o soppressioni di deroghe, ora ci si mette anche la Cooperativa Tasso guidata da Alfonso Ronca ad attaccare il sindaco di Amalfi Daniele Milano “reo” di aver imposto la tassa del carico e scarico agli autobus della cooperativa sorrentina, che gestisce il trasporto scolastico a Positano e Praiano. Cosa dice in buona sostanza Ronca? Che la tassa del carico e scarico imposto alle autolinee Tasso dall’amministrazione di Daniele Milano è illegittima e rasenterebbe l’interruzione del servizio pubblico. Questo perchè la Tasso ha avuto dalla Provincia di Salerno l’autorizzazione a esercitare il servizio pubblico, situazione analoga, a quanto sembra, a quella della Tramvia del Vesuvio e del City Seeghting da Napoli dalla Regione Campania. Inoltre se la prende con la SITA che non può operare in “monopolio”. La Tasso nell’esposto lamenta anche tante sanzioni fatte dalla polizia municipale guidata dalla comandante Agnese Martingano. Fatto sta , però, che già in precedenza vi fu un ricorso al Tar da parte del City Seeghting che fu perso a favore del Comune, a loro non poteva essere riconosciuto lo stesso privilegio della SITA, esente dalla tassa del carico e scarico, che fa un servizio pubblico primario ed essenziale sempre anche d’inverno. Insomma , tutto questo dimostra che il Comune di Amalfi fa sul serio nel cercare di limitare gli autobus e i vigili fanno il loro lavoro sanzionando, come chiede la collettività esasperata dal traffico. Finora molti pensavano a una posizione di facciata di Amalfi, accusata di volere gli autobus, invece a quanto pare non è più cosi e Amalfi si allinea con Positnao e Praiano, anzi si fa capofila di questa battaglia , tanto è vero che il sindaco Milano ha proposto l’innovativa ZTL che altri sindaci a parole hanno apprezzato, ma nei fatti ancora non abbiamo visto delibere di consiglilo comunale o di Giunta perlomeno di intenti. Intanto le associazioni e 9.500 firmatari di una petizione insistono col chiedere al Prefetto di adottare le limitazioni richieste senza cedere a nessu tipo di pressione, quindi limitazione della grandezza dei bus, no a deroghe e ad altri servizi privati mascherati da servizi pubblici e la ZTL per poter contingentare il traffico. Domani l’ennesima riunione.