Sorrento. Un PON sulla Legalità e Cittadinanza Attiva che ha visto un momento di riflessione sui “migranti”, partendo dal diritto Costituzionale, per passare alle convenzioni internazionali, alle leggi nella loro evoluzione fino al Decreto Sicurezza. Con l’avvocato Michele Cinque, direttore di Positanonews, anche Rosario Fiorentino nella sua qualità di sindacalista e Caf, inoltre Alessandra Aprea, attrice, che ha inscenato dei monologhi per far comprendere che il diritto non è solo un foglio di carta scritto con l’inchiostro, ma è vita e , a volte, può togliere la vita.

Così partendo dal diritto Costituzionale , l’articolo 3, fondamentale per l’uguaglianza, senza differenze di razze, religione, colore della pelle e ideologie, all’applicazione delle convenzioni internazionali, per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e al diritto di asilo di cui parla l’art. 10 della Costituzione . La differenza fra migranti e rifugiati, condizione riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra del 1951 , dopo la tragedia degli ebrei durante il nazismo, quando alcuni paesi rifiutarono di accoglierli condannandoli a morte di fatto, ed è proprio che ai richiedenti asilo non vada rifiutato l’ingresso, anche temporaneo, anche solo per valutare la loro situazione. Respingere i profughi significa esporli a pericoli. Esporre qualcuno a un pericolo, quando invece lo si potrebbe salvare, significa diventare complici di chi quel pericolo crea. Un passaggio anche alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1966 e alla necessità di ogni Stato di legiferare. Naturalmente, queste considerazioni valgono solo per i rifugiati autentici. E bisogna distinguere i rifugiati dai migranti economici, si dice. Ma, a parte che la distinzione è spesso sfuggente, e per molti versi anche piuttosto immorale, il fatto è che non bisogna, con la scusa di distinguere, rifiutare. Poi Rosario Fiorentino è entrato nello specifico e ha spiegato cosa succede ai migranti, come è la procedura di ingresso nel paese. Cosa sono i Centri di Accoglienza, come vengono regolamentati i flussi, in base alle esigenze. Andando anche nel dettaglio, il giovedi vanno sulla piattaforma, poi sperano di avere un incontro col prefetto. La necessità di avere una famiglia che li accolga, le condizioni igienico sanitarie e il lavoro, pagato solo con mezzi tracciabili con bonifici sul conto corrente, e il passare di 10 anni prima di avere la cittadinanza attiva. I ragazzi si sono interfacciati e hanno raccontato di alcune esperienze, che riporteranno al prossimo incontro, sui migranti. Alessandra Aprea, fra i suoi vari interventi, ha recitato il monologo di Charlie Chaplin “Il dittatore”, per questo monologo contro il razzismo, fu cacciato. Ci sono stati anche alcuni dati sulle presenze di migranti in Penisola sorrentina e lavoratori, oltre il 20 per cento dei lavoratori del settore alberghiero, di cui la metà, circa mille, provengono dall’Ucraina e hanno condizioni simili agli italiani.