Siglato accordo tra Ente Monti Lattari e Soccorso Alpino per la sicurezza sui sentieri di costiera amalfitana e penisola sorrentina

Quello della sicurezza sui sentieri è sempre stato un tema molto caldo, visto il numero di incidenti – più o meno gravi – che si verificano lungo il percorso e che vedono spesso protagonisti turisti che si avventurano senza le necessarie precauzioni. Tra costiera amalfitana e penisola sorrentina sono molteplici i sentieri che diventano meta degli amanti del trekking. Tra i più famosi ed amati c’è il Sentiero degli Dei in costiera amalfitana, percorso ogni anno da migliaia di persone che amano immergersi nel verde, attratti dal paesaggio unico che è possibile ammirare percorrendo i suoi tornanti. Per l’aspetto sicurezza è stato fatto un passo importantissimo con la firma dell’accordo tra l’Ente Monti Lattari ed il Soccorso Alpino e Speleologico “Turisti più sicuri in costiera amalfitana e penisola sorrentina”. L’accordo prevede interventi di soccorso per turisti ed escursionisti in caso di infortuni ed incidenti. Il servizio non riguarda ovviamente solo il Sentiero degli Dei ma anche il Monte Faito, anch’esso meta di tantissimi escursionisti. L’accordo si spinge oltre alle operazioni di soccorso e prevede un altro aspetto estremamente importante, quello della prevenzione che consiste nel rendere gli avventori dei sentieri maggiormente consapevoli dei rischi che la montagna può nascondere permettendo loro di affrontare l’esperienza con una maggiore preparazione, che parte ad esempio dall’equipaggiamento che deve essere adeguato al tipo di percorso per arrivare ad una conoscenza della tipologia del sentiero che si desidera percorrere. Questo aiuterebbe sicuramente a ridurre il verificarsi di incidenti.