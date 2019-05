Sequestro e immigrazione clandestina: coppia ricercata in tutta Europa catturata a Meta

Erano accusati di sequestro di persona e immigrazione clandestina. La Polizia di Sorrento hanno fermato una coppia di ungheresi che era ricercata in tutta Europa per questi atroci reati: per loro era stata data esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nello scorso mese di febbraio dalle autorità ungheresi. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, a Meta, dove i due, provenienti da Siena, avevano deciso di passare alcuni giorni. Sono stati fermati in seguito al check in presso un noto albergo. Gli stessi agenti di Polizia di Siena avevano avvertito del loro arrivo. L’uomo, 46 anni, è stato già condotto presso il carcere di Poggioreale, la donna, 33 anni, a Pozzuoli, presso il carcere femminile.