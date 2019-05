Sentiero degli Dei Plastic Free. Arriva la Borraccia anti plastica #StopSingleUsePlastic.

Positanonews è da anni che sta facendo campagna, con l’associazione Posidonia, per la Costa d’ Amalfi e Sorrento per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e hanno aderito alla campagna #StopSingleUsePlastic.

La notizia che da Agerola stiano vendendo borracce per evitare la plastica sul Sentiero degli Dei è un buon primo passo. Ma ci vorrebbe qualcosa di più. Il Sentiero degli Dei da Agerola, per Praiano , fino a Positano, ha un’utenza che arriva fino a 500 mila persone all’anno, che lasciano rifiuti ovunque.

Bene la borraccia, ma sia imposta, e siano aumentate le fonti d’acqua. Per questo ci vorrebbe maggiore sensibilità dal Parco dei Monti Lattari , non possiamo essere da soli a far questa battaglia…