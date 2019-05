E’ sempre primavera da Posaflora Positano. Nonostante questa primavera si sia fatta attendere molto, nel negozio di fiori più bello di Positano, anzi della Costiera Amalfitana, la stagione dei colori, dei profumi e dell’amore è tutto l’anno.

La passione che lo staff di Posaflora ha per il giardinaggio, fa venire voglia a tutti di comprare fiori e abbellire le proprie abitazioni con colori e profumi primaverili.

Posaflora non è famoso solo per i fiori, ma anche per le composizioni floreali: se stai organizzando un evento, che sia una festa di compleanno, cerimonia istituzionale, un matrimonio o un rito religioso di qualsiasi genere, i fiorai di Posaflora realizzeranno delle decorazioni che lasceranno te e i tuoi ospiti senza fiato.

Il mese di maggio, è il mese delle rose, rose che Posaflora ha a disposizione di ogni tipo.

Se sei stanco di aspettare questa primavera scegli la primavera annuale di Posaflora.

Trovi Posaflora in Via G.Marconi 260 – 089 811668