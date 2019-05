Semifinale playoff: il Vico Equense cade per la gara 1 a Casal di Principe

Bellissima partita a Casal di Principe dove entrambe le squadre dimostrano il proprio valore. Casal di Principe arrivato terzo nel girone A ha il fattore casa nella serie contro la Polisportiva Vico Equense che ha terminato il proprio campionato al quarto posto nel girone B. Le due squadre non si conoscono e nel primo quarto c’è un’iniziale fase di studio dove si trova poco e saltuariamente il canestro.

I locali fanno subito capire che le loro migliori soluzioni sono i tiri dall’arco mentre la Polisportiva lotta bene sotto le plance con Vitale, D’Angiolo, Guida e Catuogno che fanno il bello e il cattivo tempo. La partita è molto equilibrata, sempre punto a punto, anche se i casertani rimangono quasi sempre in vantaggio e provano più volte ad allungare.

La polisportiva non molla mai e puntualmente recupera tenendo la partita sempre in bilico. A fine secondo quarto arriva un ottimo break degli ospiti che li porta sul +1 all’intervallo lungo: 26-27. Il terzo quarto vede i ritmi aumentare, il gioco fisico innalzarsi e gli arbitri sono costretti a chiamare tanti falli che portano dopo pochi minuti entrambe le squadre a bonus. Ne consegue che i tiri liberi cominciano a pesare e la maggiore lucidità porta la squadra ospitante avanti fino al 46-40 prima dell’ultima frazione.

La polisportiva non molla ma Casal di Principe sembra poter gestire questo piccolo vantaggio. A 3 minuti dalla fine fuori anche Vitale per 5 falli e con quasi tutto il quintetto a 4 falli sembra ormai essere finita. Gargiulo, però, non ci sta e caccia una tripla dal cilindro che riapre i giochi. A 15 secondi dalla fine Guida piazza 1 su 2 ai liberi e porta lo svantaggio a -3. Sembra tutto finito ma Casal di Principe prova a chiuderla in contropiede senza subire fallo ma commette un clamoroso errore che porta il possesso nelle mani di Lucchesi a 7 secondi dalla fine.

Chiuso molto bene dalla difesa avversaria vede un ottimo scarico per Catuogno che piazza la tripla del pareggio che porta il match ai supplementari. Nei 5 minuti aggiuntivi però, la polisportiva si fa prendere dalla foga, aumenta il nervosismo e anche Gargiulo va fuori per 5 falli. Casal di Principe, con il suo top scorre Sarracino, prende la partita in mano e si porta in vantaggio. La polisportiva molla e Casal di Principe vince così con il punteggio di 70-64.

È stata veramente una bella partita con una grande cornice di pubblico. Adesso la serie si sposta a Vico Equense con gara 2 che è prevista per giovedì sera alle ore 21 al palazzetto di Via Madonnelle.