Secondo uno studio del Census Billionaire i miliardari da tutto il mondo scelgono la costiera amalfitana per le proprie vacanze

La Costiera Amalfitana, con le sue bellezze paesaggistiche uniche al mondo, è il luogo ambito da tanti per le proprie vacanze ed a sceglierla come meta dove trascorrere dei periodi di riposo sono anche i miliardari di tutto il mondo. E’ quanto riportato da uno studio del Census Billionaire 2019 di Wealth-X. Un bel riconoscimento per il nostro territorio che si affianca ad altre mete importanti e di prestigio come ad esempio il Ruana, lo Zambia, le Maldive, il Giappone e gli Stati Uniti. Non mancano luoghi della Francia e della Grecia. E la costiera amalfitana porta in alto la bandiera italiana grazie non solo all’indiscutibile fascino della natura, ma anche alla cordialità ed ospitalità dei suo abitanti che riescono a far sentire a casa propria i tanti turisti che ogni anno raggiungono le varie cittadine della costiera, siano essi miliardari o meno.