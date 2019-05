Scala e Positano alla Lega, le opposizioni attaccano e si chiede a Padre Enzo Fortunato di chiarire

Lega vince a Scala e Positano per merito dei sindaci, le opposizioni intervengono e si chiede a Padre Enzo Fortunato di chiarire. Non poteva passare sottogamba la vittoria della Lega anche in Costiera amalfitana, insomma le polemiche e i ricordi degli attacchi leghisti a Napoli e al Sud in Campania hanno frenato la sua crescita, ma non tanto. In Costa d’ Amalfi sotto i riflettori Positano e Scala dove è il primo partito. A differenza di Sorrento e Sant’Agnello, dove i sindaci Cuomo e Sagristani sperano in un posto in Regione Campania, qui non si sono stati assist clamorosi. Mentre il sindaco Michele De Lucia ha già in tempi non sospetti, sentito da Positanonews, chiarito che la sua era una posizione personale a favore del Rettore Tommasetti “Vicinanza alla persona e non al partito” , nessuna parola è stata spesa da Mansi. Luca Vespoli capogruppo di opposizione positanese è stato molto moderato “Massimo rispetto per gli elettori.. Provo un forte senso di disagio” , dalle opposizioni di “Progetto Scala” guidati da Antonio Ferrigno commenti più duri e la richiesta sui social network a Padre Enzo Fortunato, ai vertici dei Francescani di Assisi e vicinissimo al sindaco, di chiarire come la pensa. La Lega ha preso molti voti anche ad Amalfi e Maiori, ma solo a Scala e Positano è il primo partito. Mentre De Lucia ha specificato, prima del voto, che la sua era una vicinanza alla persona, da Mansi nessun intervento.