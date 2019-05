SCAFATI, TROVATO CORPO DI UN UOMO IN DECOMPOSIZIONE

Scoperta macabra in una casa a Scafati in via Madonnelle: un uomo è stato trovato senza vita e in stato di decomposizione. Indagini in corso.

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita e in fase di decomposizione a Scafati: a scoprirlo sono stati i Carabinieri.

Come riferisce Il Mattino, la vittima non ha avuto più contatti con i suoi familiari (un fratello ed una sorella) dalle festività di Pasqua e anche i condomini si sono preoccupati per le sue condizioni, al punto da allarmare le forze dell’ordine, a causa dell’odore nauseabondo creatosi nel palazzo di Via Madonnelle.

Da qui, la macabra scoperta: la Procura di Nocera Inferioreha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per capire qualche dettaglio in più sulla sua morte. Si ipotizza che la causa sia legata ad un infarto avvenuto diversi giorni fa che non gli ha lasciato scampo. La salma è temporaneamente sotto sequestro.

NANDO ARMENANTE ZEROTTONOVE