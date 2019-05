Scafati e il Sarno incontro con i candidati sindaco

«Scafati piccola Venezia Verso il futuro dell’habitat fluviale». È stato questo il tema del convegno organizzato dal «Comitato a difesa del Sarno» con i 9candidati alla carica di sindaco. Al cine teatro San Pietro manca solo Giuseppe Sarconio del Movimento 5 Stelle che in una nota scrive: «Noi ci confrontiamo solo con i cittadini. Fatte salve le buone intenzioni di chi organizza questi dibattiti-vetrina, con chi ha rovinato questa città noi non abbiamo nulla da dire». Al convegno la discussione è ampia con numerose convergenze tra i candidati. La sala però non è piena. Tutti concordano sull’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie e sul bisogno di coinvolgere i giovani. Francesco Carotenuto (Scafati Arancione) propone «un protocollo d’intesa che porti il Comune a costituirsi parte civile nei processi penali contro gli opifici che inquinano fino a provvedimenti di chiusura e il ritiro immediato delle autorizzazione agli scarichi nei corpi idrici superficiali per chi non rispetta la legge e denuncia alle autorità competenti». Marco Cucurachi (Finalmente Scafati) ricorda i numeri del Sarno (1.5 miliardi di fondi europei spesi e 50 anni di straordinarietà) e un reparto Scafati presso l’ospedale di Brescia. Poi sottolinea l’incontro promosso con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in cui è stato annunciato il master plan per avviare il disinquinamento del Sarno. Sul tema arriva la lode degli dagli altri candidati. Per Espedito De Marino (Noi Scafati) «basilare il rispetto della legge e necessaria una consulta di tecnici e politici per creare un controllo vero e contrasto vero all’inquinamento». Diego Del Regno (Rinascita Civica) annuncia di aver già redatto il regolamento sugli scarichi abusivi e la necessità di fare squadra per risolvere l’emergenza Sarno». Del Regno immagina anche una centrale idroelettrica sul Sarno. Michele Raviotta (Co.tu.cit.) tuona: «La legge si rispetta. Ben venga il master plan ma è necessario anche coinvolgere parrocchie e associazioni. Necessario il coinvolgimento di RegioneProvincia e Comuni». L’esigenza di un fondamentale coordinamento con gli enti sovraordinati è fondamentale per Michele Russo (Democratici e progressisti) che auspica l’utilizzo degli strumenti informatici e le nuove assunzioni al Comune come contrasto all’inquinamento. Russo poi denuncia: «Molte abitazioni non sono collegate alle fogne». Tra Cristoforo Salvati (LegaFdi) e Antonio Fogliame (Forza Italia) l’unico attrito della serata. Salvati «auspica un nuovo percorso di legalità e ripristino delle regole». Fogliame replica ironico: «Mi ricordi sempre. Sposti la pubblicità elettorale altrove. Bisogna rispondere alle domande».