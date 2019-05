AKU (Azerbaigian) – Sarri col Chelsea strepitoso conquista l’ Europa League e dedica la Coppa a Napoli, ma la Juve.. continua a corteggiarlo “Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo conquistato la Champions tramite la Premier. Un compito non semplice per l’elevato livello del campionato. In Europa League abbiamo meritato fino in fondo. Abbiamo vinto contro una squadra forte. Dopo stasera la nostra stagione gira dal buono allo straordinario”. L’euforia di Maurizio Sarri arriva dopo la vittoria del primo trofeo internazionale della carriera. Il Chelsea ha battuto 4-1 l’Arsenal nell’ultimo atto di Europa League, nella notte di Baku: “Non è semplice arrivare in un campionato così difficile e ambientarsi velocemente, da metà febbraio in poi è cambiato tutto – ha detto a Sky Sport -. Hazard via? Mi dispiace, è un giocatore straordinario. È un ragazzo strano ma quando capisce è straordinario”. Insomma Sarri per De Laurentiis non poteva vincere, invece è vincente .. Eccolo l’uomo giusto per vincere una finale. Sarri può aggiornare il suo curriculum con il primo trofeo internazionale conquistato strameritatamente in una sfida dominata contro l’Arsenal. Agnelli non era in tribuna a Baku, ma si sarà goduto lo spettacolo davanti alla tv. Il Chelsea si è preso l’Europa League con una vittoria netta per 4-1 contro i Gunners. Un bel biglietto da visita per Sarri, in vista di un futuro alla Juve. Il tecnico ha rinviato ogni discorso sul mercato per rimanere concentrato sulla finale. Ieri nella rifinitura aveva mostrato di essere un po’ nervoso, calciando via il cappello dopo una lite tra Higuain e David Luiz. E’ un perfezionista e non voleva lasciare nulla al caso. Il campo gli ha dato ragione. Dopo una partenza non bellissima, il Chelsea si è preso la scena dando spettacolo nel secondo tempo. Giroud, Pedro e una doppietta di un immenso Hazard regalano così a Sarri l’Europa League. Kovacic vince il quarto trofeo europeo consecutivo dopo le tre Champions con il Real Madrid. Altra curiosità: Cech ha perso con l’Arsenal l’ultima partita della sua carriera, ma da domani sarà un dirigente del Chelsea.