Non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte del Direttore Secondo Amalfitano, ma camminando e sbirciando tra le stanze di Villa Rufolo si respira aria di grandi ed importanti novità. Come le rose che sbocciano in questo piovoso maggio, nuovi opere ed allestimenti sono apparsi in questi giorni nella splendida villa di Ravello.

Ricordiamo cosa è avvenuto lo scorso anno, quando il Direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano ed il sindaco Salvatore di Martino hanno incontrato il Generale Fabrizio Parrulli del nucleo Tutela Patrimonio Culturale, impegnato nel recupero di beni ed opere illecitamente esportati o trafugati.

Anche se già durante quell’occasione di incontro si poteva percepire che qualche operazione di recupero si sarebbe potuta concludere a breve, il Direttore Amalfitano non volle sbilanciarsi affatto, rispondendo alle nostre domande con un laconico “se son rose fioriranno”. Ora, vedendo i nuovi allestimenti, siamo tornati a Ravello per cercare di capire se quelle che vediamo ora in fase di allestimento possano essere queste “rose sbocciate”, ma il Direttore ha preferito non rilasciare per ora nessuna dichiarazione.

Non ci resta quindi che attendere il comunicato ufficiale da parte di Villa Rufolo e sperare che quello che abbiamo sentito sia proprio profumo di nuove rose.