Sant\'Antonio Abate - Grande esempio di fair play politico da parte del Vice Coordinatore del Forum dei Giovani

Domenica 26 maggio si svolgeranno a Sant’Antonio Abate le elezioni che porteranno alla formazione del nuovo Consiglio Comunale. Tanti i giovani scesi in campo, spinti da un forte spirito di iniziativa e dal desiderio di mettersi in gioco per contribuire al miglioramento delle sorti del proprio paese. Tra questi il ventinovenne Martino Abagnale, Vice Coordinatore del Forum dei Giovani, appartenente alla lista civica Liberi e Democratici a supporto del candidato Sindaco Carmine D’Aniello, che nei giorni scorsi ha spiazzato tutti pubblicando un post sul proprio Profilo Facebook in cui ha elogiato Carlo Esposito, giovane abatese appartenente alla lista Varone facente capo alla stessa colazione. Gesti simili di vero fair play politico sono da ritenersi estremamente rari di questi tempi, specie in un clima di accesa competizione elettorale. Una grande lezione di vita per i giovani che iniziano ad affacciarsi al mondo della politica, da cui anche i politici di professione dovrebbero trarne esempio. A quanti hanno chiesto il motivo di quel gesto, Abagnale ha risposto di essere rimasto folgorato dalla lettura della presentazione di Carlo. Quest’ultimo ha tenuto a ringraziare pubblicamente il proprio avversario politico, definendosi onorato di quel gesto compiuto da Martino. I due hanno poi avuto modo di incontrarsi di persona al fine di sancire l’inizio di una nuova amicizia e collaborazione futura. Tale post ha raccolto numerosi pareri favorevoli da parte degli utenti del social, tra cui si annoverano esponenti politici di varie fazioni. Ed è proprio il caso di dire”largo ai giovani”.