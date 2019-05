SANT’ANTONINO DAL ‘’CIERCO DO’MPISO’’. I FESTEGGIAMENTI DI MAGGIO DEL SANTO PATRONO DI SORRENTO, ECCO PERCHE’

A Sorrento esiste una bella tradizione poco nota, ma molto legata al territorio, il 5 maggio è la Festa del Patrocinio di Sant’Antonino “dei Giardinieri”. Una ricorrenza che a noi di Positanonews piace molto.

Sant’Antonino, patrono di Sorrento è celebrato solennemente il 14 febbraio. Alla vigilia della festa – 13 febbraio – alle prime ore del mattino si espone la prodigiosa statua argentea nel ricco trono sull’altare maggiore, mentre verso le ore 10 si celebra all’altare del Succorpo (la cripta) la Santa Messa con l’esposizione del Santissimo Sacramento – a ricordo del rito dell’espulsione del demonio dal corpo di quanti ne erano impossessati, per i quali Sant’Antonino era famoso, in vita ed in morte – che, alle ore 11, viene portatoin processione nella piazza antistante la Basilica. Nel pomeriggio alla celebrazione dei Vespri Solenni officiati dall’Arcivescovo con il Capitolo Cattedrale, intervengono il Sindaco e la Giunta Municipale, i quali ascoltano il “panegirico”del Santo, che conclude la novena.

LA STATUA PORTATA DAI MARINAI

Nel giorno della festa, alle ore 9, la statua argentea, portataa spalle dai marinai della Marina Piccola, come scrive Luigi Garbo , bravissimo fotografo e opinionista sorrentino, si reca nella chiesa cattedrale, ove sono ad attenderla l’Arcivescovo con il Capitolo, le Autorità Civilie Militari e le Confraternite della città (queste ultime da qualche anno si uniscono alla processione fin dalla partenza o durante il percorso). Dopo gli onori religiosi la processione riprende il suo procedere e la statua viene riportata, con la massima solennità, nella basilica ove l’Arcivescovo celebra l’eucaristia.

Altra processione, eccezionale e famosa, era quella del Crocifisso, conservato nel Soccorso (altare in fondo a destra) ed impegnato in processioni quando si verificano eventi straordinari che sollecitano una particolare dimostrazione di fede e di unione nella preghiera o in occasione di riti penitenziali che impegnano l’intera comunità.

Più ricca di festeggiamenti esterni, era una volta, la celebrazione di maggio, originata dal culto del Potrocinio del Santo, divenuta poi la festa dell’lnvenzione del corpo di Sant’Antonino negli antichi calendari diocesani, Festa della Traslazione di Sant’Antonino.

UNA TRADIZIONE POPOLARE

È antica tradizione popolare che un Vescovo voleva trasferire il corpo del patrono nella chiesa cattedrale e diede incarico ad un operaio di dare inizio allo scavo. In detta occasione un osso del corpo del Santo – si dice una costola – sarebbe “saltata” colpendo l’operaio ad un occhio e rendendolo parzialmente cieco: la sua vista fu ristabilita allorché lo stesso vescovo si convinse di rimettere al “suo” posto il corpo di Sant’Antonino. È tradizione che al Santo in fin di vita i suoi Confratelli chiesero dove volesse essere sepolto e questi rispose: “Non dentro, non fuori le mura”.

Difficile fu interpretare la volontà di Sant’Antonino, fin quando, attraverso eventi miracolosi, si comprese che Egli desiderasse essere sepolto nelle mura della città a difesa della stessa. Così, oggi, i resti del Santo trovansi, al di sotto della Basilica, nelle mura orientali di Sorrento, lungo il vallone che conduce alla Marina Piccola.

Di questa festa, che inizialmente si celebrava il 2 maggio – si “appropriarono, all’inizio del sec. XIX, gli agricoltori dell’intera penisola sorrentina, creando la Festa di Sant’Antonino dei Giardinieri”, che si celebra nella prima domenica di maggio.

In preparazione si celebra un triduo con la conclusione della processione nel pomeriggio della domenica con un percorso diverso da quello di febbraio per consentire ad altre zone della città di avere la “visita” della statua del Santo e con l’illuminazione delle strade principali, con concerti musicali in piazza Tasso (da decenni non più), con spettacoli pirotecnici, anche a mare, in chiusura. I fondi per sostenere le spese vengono raccolti, in gran parte, da comitati di contadini dislocati secondo le varie parrocchie rurali (una volta contribuivano anche quelle dei Comuni vicini a Sorrento).

Dal 1984 la Festa di “Sant’Antonino dei Giardinieri, alternativamente, impegna le frazioni periferiche di Sorrento, facendovi sostare, per l’intero triduo, la statua del Santo che rientra nella basilica nel pomeriggio della domenica.

Purtroppo, da in po di anni la festa maggio ha perso il suo antico “smalto”, una città sempre più distratta e, sicuramente, una comunità contadina sempre meno folta, hanno affievolito l’entusiasmo di in tempo. Speriamo che il popolo sorrentino ed il clero, sempre più poco incline alla tradizione, non facciano “morire” anche questa ricorrenza, allo stesso tempo espressione culturale ed autentica manifestazione religiosa, quindi, chi di dovere cerchi di alimentare la fede sostenendo la tradizione e non ostacola

PROGRAMMA DI DOMANI

Alle ore 19 il centro parrocchiale di Santa Lucia ospiterà la funzione liturgica. A seguire è in programma la processione per il ritorno della statua alla Basilica attraverso il seguente percorso: via Parsano, via degli Aranci, via Sersale, corso Italia, piazza Tasso, via De Maio e piazza Sant’Antonino per il rientro in Basilica. Prevista la partecipazione delle autorità civili e militari, delle confraternite e delle associazioni di categoria.

Le liturgie saranno animate dal coro della Basilica e da quello della parrocchia di Santa Lucia. Il programma è stato realizzato dal rettore della Basilica patronale, don Luigi Di Prisco e dal presidente del comitato per i festeggiamenti, cavaliere Antonino Stinga.

Foto di Antonino Maresca