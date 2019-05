Sant’Agnello successo del coro “Almirè” a Noto in Sicilia

Dalla Costa di Sorrento in Campania alla Sicilia . Ennesima vittoria per lo straordinario coro “Alamirè” dell’istituto comprensivo “A Gemelli ” di Sant’agnello, magistralmente diretto dal M. Gilda De Maria e accompagnato dal Dirigente Scolastico dottoressa Maria Pagano. Giovedi 9 maggio, nella splendida cornice del Teatro “Tina Di Lorenzo ” di Noto – Siracusa, i piccoli coristi coordinati dal prof. Giuseppe Schettino e amorevolmente seguiti dalle docenti Mena Massa e Raffaella Gargiulo, hanno partecipato al Concorso internazionale “Tante voci in coro ” conquistando il primo posto.