Sant’Agnello e Sorrento controlli per evasione tassa soggiorno, sotto mira anche alberghi eccellenti. Mentre l’attenzione è sulle attività extraricettive, con Agostino Ingenito che parla di diverse strutture abusive, in Penisola sorrentina continuano i controlli , dopo aver accertato già varie evasioni, con procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ), visto che si tratta di appropriazione, e la cosa non è molto chiara a molti imprenditori. La situazione è ancora da chiarire, ma sono coinvolti nomi davvero eccellenti da vertice di strutture di lusso.