Sant’Agnello, Sagristani annuncia il restyling della stazione della Circumvesuviana

Una bella notizia che farà felici i cittadini di Sant’Agnello. E’ stato trovato l’accordo tra la Soprintendenza e il Comune per la realizzazione dei lavori di restyling della stazione della Circumvesuviana. L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso sindaco Piergiorgio Sagristani. Spesso avevamo parlato della condizione in cui versava la stazione di Sant’Agnello, praticamente in stato di abbandono. Il primo cittadino già diverso tempo fa aveva avviato l’iter per la ristrutturazione, poi vari problemi, ora superati. Presto si

“Miei cari -ha scritto il sindaco- finalmente dopo tantissimo impegno per trovare una soluzione condivisa che rispettasse i vincoli paesaggistici e urbanistici la Sovrintendenza ha approvato il progetto della ristrutturazione della stazione Circumvesuviana di Sant’ Agnello ! Da tempo erano stati reperiti i fondi circa un milione e 200 mila euro dall’Eav e ora manca solo il parere del genio civile e un passaggio in consiglio regionale per mettere in appalto i lavori !! Colgo l occasione per ringraziare l on Alfonso Longobardi e i tecnici dell Eav che si sono adoperati per quest’ ulteriore passo avanti e per i successivi che finalmente porteranno all’inizio dei lavori che daranno finalmente decoro alla nostra Stazione della circumvesuviana!! Continuiamo a lavorare con impegno e amore per la nostra amata Sant’Agnello”.

Contento anche il consigliere Alfonso Longobardi: “La politica del fare. Lo avevo promesso, verso il rifacimento della stazione dì Sant’Agnello. Avanti tutta, insieme!”.