Sant’Agnello Promotion vola in Promozione, Mister Nardo: “Sono molto contento di essere riuscito anche quest’anno a raggiungere l’obiettivo!”

Finale playoff per il girone C di Prima Categoria Campania, gara decisa al 95′ su azione d’angolo. Allo Stadio Comunale di Ottaviano la Sant’Agnello Promotion batte la Sparta San Gennaro e quando sembra che la gara debba protrarsi ai supplementari, proprio al 95′ su calcio d’angolo di Cacace arriva la deviazione vincente di Catello Porzio che regala vantaggio e Promozione agli ospiti.

Queste le parole di Mister Francesco Nardo: “Sono molto contento di essere riuscito anche quest’anno a raggiungere l’obiettivo. Credo che sia stato per me l’anno più difficile, per questo sono ancora più contento. I ragazzi, devo solo ringraziarli: sono stato accolto nel migliore dei modi. Mi hanno sempre seguito, abbiamo creato un gruppo unito e forte e credo che siamo arrivati alla finale al 100% ed ero certo che avremmo portato a casa il risultato. Voglio ringraziare i presidenti, Ferraro e Cioffi, per tutto, sono una società sana e con le idee molto chiare.

Al futuro adesso non ci penso, da oggi sono in vacanza. In questi giorni parlerò con la società, poi tra 15 giorni saremo di nuovo sul pezzo per farci trovare pronti, qui o in un’altra piazza, purché si tratti di progetti seri e sani. Infine voglio ringraziare tutti i ragazzi per la passione e l’impegno che hanno profuso in questi 5 mesi. Un saluto particolare al capitano Giulio Russo che ha dato l’addio al calcio nel migliore dei modi”.