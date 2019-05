Sant’Agnello. La Stelluccia ristorante a “Cinque Stelle”. Anche Fico ha apprezzato la pizza di Lucia. Nei giorni scorsi Roberto Fico dopo l’intervento a Roma in Parlmaento questione sicurezza chiedendo al ministro dell’Interno Matteo Salvini di intervenire per mettere fine alla situazione emergenziale che sta travolgendo Napoli con una lunga serie di sparatorie in strada avvenute nelle ultime settimane, ha voluto un momento di relax in Penisola sorrentina, il caffè a Sorrento e poi la sosta alla “Stelluccia” sui Colli di Fontanelle. Altro che ristorante gourmet, raffinato o cucina elaborata, qui si mangiano cose semplici e genuine, della tradizione. Dalle verdure, alla minestra maritata, alla pizza di Lucia, fra le migliori in assoluto. La vera rivoluzione è a tavola, tornare alla semplicità, e la Stelluccia è davvero uno dei pochi locali che lo fa veramente , qui i turisti , che vogliono riscoprire le tradizioni e la semplicità, i sapori e i saperi veri e non contaminati, della nostra cucina.