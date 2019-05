Sant’Agnello: Il Comune seleziona un nuovo dirigente tecnico

Il Comune d Sant’Agnello selezione un nuovo istruttore per l’ufficio tecnico comunale. L’avviso è già stato pubblicato sull’albo pretorio e prevede la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per un anno. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che fanno parte della categoria D-D1 entro il 7 luglio 2019 alle ore 12.30.

Il selezionato otterrà ola responsabilità ella quinta unità organizzativa (Urbanistica ed Edilizia – Servizi pianificazione territoriale – Beni culturali, ambientali e paesistici).

Per l’ammissione alla procedura, i partecipanti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; b)

godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale (legge 13.12.1999 n. 475) e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione (si precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 del C.P.P. – cosiddetto patteggiamento – è equiparata ad una sentenza di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1/bis, del C.P.P.), non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina dagli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

d) non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a, destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

e) idoneità fisica all’impiego da ricoprire (in caso di handicap accertato ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, non preclusivo per le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio previsto dall’avviso);

f) possesso del diploma di laurea antecedente il D.M. 509/99 in ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o equipollente, ovvero laurea specialistica/magistrale in ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o equipollente; qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano;

g) abilitazione all’esercizio della professione;

h) iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 5 anni;

i)adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office, posta elettronica, internet, …..);

k)approfondita conoscenza dell’uso dei programmi di grafica vettoriale 2D e 3D (autocad, archicad) e di programmi di gestione immagini e ritocco fotografico;

l) approfondita conoscenza delle vigenti norme in materia di pianificazione territoriale, edilizia privata, tutela paesaggistica, abusivismo edilizio;

m) non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013. Ai fini della selezione, inoltre, sono richieste le seguenti conoscenze ed esperienze:

1) svolgimento di attività attinenti le materie oggetto del presente incarico in enti pubblici o privati, o aziende pubbliche o private, per almeno 5 (cinque) anni, anche non continuativi con funzioni dirigenziali (specificatamente intese quale legittimazione ad impersonare ed impegnare l’ente o azienda verso l’esterno).

I requisiti di cui alle lettere f), g), h), i), k), l) e al suindicato punt 1) dovranno essere documentati da curriculum; in esso, il candidato potrà indicare anche ogni riferimento che, nel proprio interesse, ritenga di dover presentare per la valutazione della specifica professionalità. Il curriculum, firmato, dovrà essere presentato unicamente alla domanda di ammissione di cui al punto successivo. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, con allegato curriculum vitae e professionale e copia fotostatica di valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e dovrà essere inoltrata all’Amministrazione scegliendo ESCLUSIVAMENTE una delle seguenti modalità, pena l’inammissibilità della domanda stessa: a) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agnello, sito in Piazza Matteotti n. 24 – Sant’Agnello, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00); b) tramite spedizione a mezzo raccomandata AR indirizzata al Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n. 24 – 80065 SANT’AGNELLO; in questo caso la busta contenente la domanda deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo di destinazione la seguente indicazione: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12 MESI) AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000”; c) per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): segreteria.santagnello@asmepec.it. In questo caso la spedizione deve avvenire OBBLIGATORIAMENTE da una casella di posta elettronica certificata (PEC) e la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file formato PDF; in tale caso l’oggetto della domanda di partecipazione inviata via PEC deve recare la seguente indicazione: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12 MESI) AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000”. SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ RITENUTO VALIDO L’INVIO DA UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA.

Per altre informazioni cliccare sul seguente documento . Questo è il modello d’iscrizione