Sant’Agnello, Casa Albergo per Anziani: sospesi i lavori in via Trasaella

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. I lavori della Casa Albergo per anziani sono stati ufficialmente sospesi. Nelle scorse settimane infatti una comunicazione sull’opera di via Trasaella è stata inviata dal direttore dei lavori, l’ingegnere Ferdinando Longobardi, al Comune di Sant’Agnello.

Il verbale di sopralluogo, firmato da Longobardi congiuntamente con il titolare dell’impresa esecutrice CS Costruzioni srl e dei proprietari committenti, la Busiello Building srl, allega le seguenti motivazioni: alla base della decisione ci sarebbe stato “il verificarsi delle impreviste circostanze di maltempo che hanno impedito il normale svolgimento delle operazioni di cantiere dia all’interno dei corpi di fabbrica sia alle rampe esterne di accesso ai piani seminterrati e al confine a valle della costruzione.”

Il direttore dei lavori ha anche evidenziato che “lo stato dell’area di cantiere non risulta idonea alle lavorazioni per la presenza di materiali stoccati impropriamente all’interno dell’area di cantiere … al punto che la stessa area risulterebbe addirittura non idonea alle lavorazioni.” Nel cantiere inoltre non ci sono le condizioni per un regolare svolgimento dei lavori, visto che si avverte la necessità di ripristinare la cartellonistica e la riperimetrazione con recinzioni, oltre all’assenza degli allacci idrici ed elettrici che rallentano le opere. La palla ora passa quindi al Comune di Sant’Agnello, che sarà chiamato a valutare tutte le cose che dovranno essere messe in atto per la proroga, sull’opera che fu autorizzata nel 2016.