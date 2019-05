Una goffa fuga che poi si è conclusa con un nulla di fatto. Nella serata di ieri, a Sant’Agnello, un bus proveniente alla Serbia ha travolto una moto parcheggiata. L’autista, a quel punto, ha ben pensato di non fermarsi, ma anzi darsi alla fuga e farlo in una strada a senso vietato.

Diversi passanti che hanno assistito alla scena hanno cercato di fermare il mezzo, come potevano, o quantomeno di attirare l’attenzione dell’autista, ma nulla da fare. E’ stato il Vigile Aiello di Meta che in sella alla sua moto ha rincorso letteralmente il bus e ha fermato l’autista: quest’ultimo è stato sanzionato come prevede la legge.

Purtroppo non è la prima volta che bus, spesso di grosse dimensioni, rechino danni a cose o persone sul territorio. Questa volta il cittadino proprietario del veicolo è stato fortunato ad essere soccorso dalla Polizia Municipale che fa quanto possibile per cercare di proteggere i cittadini sotto questo punto di vista.