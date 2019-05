Sant’Agnello. Angela scivola sulla gelotologia, ma vince in simpatia all’Eredità Da Sorrento tutti a fare il tifo per lei – La giovane architetto di design interno Angela ha partecipato nei giorni scorsi al programma L’Eredità ed ha riscosso molta simpatia.

La sua avventura è durata poco poiché è scivolata sulla parola gelotologia, che è la disciplina che studia il fenomeno del ridere, con particolare riguardo alle sue potenzialità terapeutiche ed al benessere psicofisico della persona e dei gruppi sociali. Essa comprende anche le attività della cosiddetta clownterapia.

La gelotologia trova le sue radici nella PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), branca della medicina che ha sostanziato la diretta correlazione tra le emozioni ed il sistema immunitario. Esistono infatti importanti correlazioni tra sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario. Sostanziali mutamenti provocano cambiamenti anche negli altri, condizionando in maniera rilevante le condizioni di salute di un individuo. La gelotologia si basa sul fatto che, attraverso il fenomeno della risata, viene favorita la produzione di endorfine, sostanze oppioidi immunostimolanti.

La gelotologia studia e applica la risata e le emozioni positive in funzione di prevenzione, riabilitazione e formazione. Essa concorre al processo di cura del paziente non visto più solo e unicamente in funzione della sua malattia, ma in chiave olistica.

Comunque ad Angela, che per hobby fa l’animatrice alle feste perché follemente innamorata dei bambini, va comunque un forte plauso per la sua grande simpatia.