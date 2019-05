Sant’Agnello ancora guai per la Casa Albergo Anziani , ingiunzione a Busiello per 67 mila euro . 67. 352,51 euro che deve sborsare il rappresentante legale della Busiello Building srl, Busiello Gabriele, in relazione alla costruzione della cosiddetta Casa Albergo Anziani di via Trasaella.

Le ragioni, come si legge nell’ingiunzione che porta la firma del geometra Francesco Ambrosio, sarebbero da ascriversi ad un parziale pagamento del contributo di costruzione.

In particolare mancherebbero all’appello cinque delle otto rate originariamente previste dal piano di rateizzazione autorizzato dall’Ente. Inoltre le tre rate pagate sarebbero state versate anche in ritardo sui termini previsti.

Di qui la richiesta del Comune del pagamento delle somme dovute, maggiorate delle sanzioni previste per legge. Con l’avvertenza che qualora entro sessanta giorni la società non dovesse provvedere a sanare la propria posizione…

…si procederà alla riscossione della somma a valere sull’importo della polizza fideiussoria prestata a garanzia del rateizzo, ovvero all’esecuzione forzata del provvedimento mediante riscossione delle somme ai sensi dell’art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.