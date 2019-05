Sant’Agnello, ambulanza bloccata al cancello dell’Asl. Il mezzo di soccorso al rientro da un emergenza ha trovato un auto parcheggiata all’ingresso del Pronto Soccorso, infatti al cancello dove ha sede il presidio del 118, non era possibile per le ambulanze entrare ed uscire: una situazione grave, che rischia di provocare l’interruzione di un servizio pubblico, rallentando operazioni che possono essere vitali per il salvataggio di vite umane, mentre l’incosciente proprietario del veicolo ha lasciato la propria auto incustodita.