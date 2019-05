San Giorgio: Uomo ubriaco in mutande nel treno della Circumvesuviana. Nessun intervento da parte delle autorità

Era diretto a Napoli l’uomo che ieri, intorno a mezzogiorno, è salito sul treno della circumvesuviana alla stazione di San Giorgio a Cremato palesemente ubriaco e in mutande.

Il suo tragitto, il suo comportamento ed il suo stato confusionale non è stato minimamente presi in considerazione dalle autorità competenti, lasciando sconcertati i viaggiatori, ma soprattutto i turisti a bordo del treno.

L’uomo si aggirava in stazione già da diverso tempo, con una bottiglia di vino in mano ed è salito a bordo vestito solo con delle mutande rosse, una felpa e delle scarpe di ginnastica usurate. Sul treno ha iniziato a spostarsi da un vagone all’altro parlando da solo e sputando sul pavimento.

Sentendosi osservato dai viaggiatori, ha cominciato a rivolgere loro parole ed insulti. Ovviamente è stato ignorato. Arrivato alla stazione l’uomo è sceso con la sua bottiglia, ormai quasi vuota, senza che nessuno intervenisse.

L’uomo, nel suo stato, sarebbe potuto essere pericoloso per i passeggeri eppure nessuno ha fatto nulla, lasciando intendere ancora una volta che la Circumvesuviana è terra di nessuno. Dopo l’ultimi episodi di atti vandalici, spaccio e stupri, ancora non c’è una degna sorveglianza sul mezzo più utilizzato per il trasporto pubblico.