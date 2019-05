Salvini a Salerno, M5S: nessun atto autorizza il comizio a Piazza Portanova. Napoli: “Abbiamo il Ministro dell’Interno”

Le strade di Movimento 5 Stelle e Lega sembrano dividersi a Salerno, o meglio oggetto di contesa delle principali forze al governo a Roma è una piazza. Lunedì 6 maggio il vicepremier Matteo Salvini al Sedile di Piazza Portanova presenterà i suoi candidati alle elezione europee, tra cui spicca il nome del magnifico rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti. La scelta di questa particolare piazza ha causato malumori negli attivisti salernitani del Movimento, che dopo aver diffuso una nota, sono andati a verificare la presenza di un autorizzazione.

“Ovviamente siamo ben contenti che venga rispettata la libertà di opinione e di espressione, sancita dalla nostra Costituzione, – scrive il Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno – ma non possiamo esimerci dal dovere di far notare che la suddetta piazza non può essere autorizzata poiché è in vigore una precisa delibera di giunta comunale, la n.55 del 27/02/2015, che consente i comizi elettorali solo in precisi spazi e tra questi non vi è Piazza Portanova.” Il Movimento 5 Stelle a Salerno, vedono in tale gesto il consolidamento di un asse tra De Luca e la Lega.

I pentastellati infatti si videro negata la stessa piazza per un comizio programmato lo scorso 21 febbraio 2018. Questa mattina i membri del Meetup e il candidato alle Europee per il Movimento 5 Stelle, Vito Avallone, sono andati a verificare di persona al Comune. “Grazie al lavoro del Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno abbiamo scoperto che non esiste nessun atto ufficiale che autorizzi la concessione di piazza Portanova per il comizio della Lega. – ha dichiarato Avallone in un post – Adesso ci aspettiamo immediate risposte da parte dell’amministrazione comunale che è chiamata a ripristinare la legalità. Chiediamo soltanto serietà!”

Il sindaco Enzo Napoli ha comunque chiarito la propria posizione da Palazzo di Città: “Non capisco quali siano gli incidenti diplomatici. Abbiamo il Ministro dell’Interno, il segretario nazionale di un partito abbastanza rampante che chiede l’autorizzazione a parlare a Piazza Portanova. Abbiamo una delibera che delimita i luoghi. Trattandosi, però, di un membro del Governo e segretario nazionale se viene Di Maio faremo tale e quale, siamo propensi a concedere la piazza e la concediamo”. Poi il primo cittadino lancia una stoccata agli attivisti: “Mi fa specie che MeetUp Amici di Beppe Grillo sollevi polveroni facendo riferimento a chissà quale rapporto sotterraneo tra De Luca e Salvini. Mi fa specie: loro sono al Governo, qual è il problema?. Sono basito.”